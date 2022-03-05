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الفشل في سداد الديون يطارد الشركات العاملة في روسيا

السبت، 05-03-2022 04:49 م

الفشل في سداد الديون يطارد الشركات العاملة في روسيا

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الوكيل الاخباري- قد ينهار أكبر محرك بحث في روسيا مع انتشار التداعيات المالية لغزو أوكرانيا. فقد صرحت شركة "ياندكس"، التي تتعامل مع حوالي 60% من حركة البحث على الإنترنت في روسيا وتدير شركة كبيرة لخدمات نقل الركاب، أنها قد تكون غير قادرة على سداد ديونها نتيجة لانهيار السوق المالية الناجم عن العقوبات الغربية غير المسبوقة.اضافة اعلان


ويقع مقر الشركة في هولندا، لكن أسهمها مدرجة في بورصة ناسداك وروسيا. وتم تعليق التعامل في الأسهم هذا الأسبوع مع انهيار قيمة الأصول الروسية في موسكو وحول العالم في أعقاب الغزو.

كما زاد الضغط الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واقتصادات غربية كبيرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما لم يتم معاقبة "ياندكس"، ولكن لا يزال من الممكن أن تتخلف عن السداد. إذ يحق للمستثمرين الذين يمتلكون 1.25 مليار دولار في سندات الشركة القابلة للتحويل المطالبة بالسداد بالكامل، بالإضافة إلى الفائدة، إذا تم تعليق التداول في أسهمهم في بورصة ناسداك لأكثر من خمسة أيام.
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