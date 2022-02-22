الأزمة الأوكرانية الروسية تصعد باسعار القمح عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 825 دولارا أميركيا وسط توترات متزايدة في أوروبا الشرقية وروسيا التي تعتبر من أهم وأكبر مصدري القمح في العالم بعد الازمة مع اوكرانيا.

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وشكلت التوترات مخاوف من انقطاع الإمدادات، وسط طلب عالمي قوي وتوقعات بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.



وأدى انخفاض المخزونات من القمح في كندا والولايات المتحدة إلى زيادة المخاطر وارتفاع أسعاره عالميا.



وتشير البيانات إلى انخفاض إجمالي مخزونات القمح في كندا بنسبة 38٪ نهاية عام 2021، حيث كانت المحاصيل ضعيفة بسبب الجفاف في المزارع.



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