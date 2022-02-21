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الإثنين، 21-02-2022 06:24 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، مع توضيح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.4 في المئة إلى 94.88 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 95.00 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 1.8 في المئة إلى 92.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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