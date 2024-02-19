الفقر في الأرجنتين يسجل أعلى مستوى منذ 20 عاماً

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بلغت مستويات الفقر في الأرجنتين 57.4 % في كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً ، بحسب تقرير صادر عن الجامعة الأرجنتينية.وأضاف التقرير، أن خفض قيمة عملة البيزو الذي نفذه الرئيس الارجنتيني خافيير مايلي بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة في أوائل كانون الأول، وارتفاع الأسعار الذي نجم عنه، أدى إلى تفاقم مستويات الفقر التي أنهت العام عند 49.5%.وقال مايلي : "الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي 6 من كل 10 أرجنتينيين يعانون من الفقر".وأفادت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بوجود فائض في ميزانية كانون الثاني قيمته 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار)، وهي أول مرة يكون فيها الرقم إيجابيا منذ آب 2012.