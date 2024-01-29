ارتفاع دينارين على سعر اقتناء ليرة الذهب بالأردن

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم الاثنين بمقدار دينارين بعد ارتفاع سعر غرام الذهب 20 قرشاً .

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لتصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 335 ديناراً والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 295 دينارا وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب.

وبلغت سعر الاونصة اليوم 2031 دولارا في التداولات العالمية

هذا وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا ليصل الى 41.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 دينارا للشراء منهم .