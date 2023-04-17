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الإثنين، 17-04-2023 05:50 م

الكويت تستحوذ على أحد أشهر البنوك بمصر

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الوكيل الاخباري - كشف موقع "مصر تايمز"، عن قيام صندوق الاستثمار الكويتي بالاستحواذ على بنك المصرف المتحد أحد أشهر البنوك في مصر.

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وتمت الصفقة لصالح صندوق الاستثمار الكويتي بما يقارب من 660 مليون دولار، فيما سيتم توقيع العقود رسميا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

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وكان من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية في إجراءات بيع "المصرف المتحد" خلال الأيام المقبلة عقب اختيار عرض من العروض التي تقدّمت للاستحواذ على البنك، حيث جرى تقليص العروض المقدّمة للاستحواذ على المصرف إلى عرضين، وبعد العيد مباشرة سيتم الإعلان عن الصفقة وتفاصيل العرض. (روسيا اليوم  )


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