قناة السويس تحقق عوائد بقيمة 2.79 مليار دولار

الوكيل الإخباري - حقَّقَت قناة السويس عائدات بلغت 2.79 مليار دولار منذ بداية عام 2023م، مقابل 1.48 مليار دولار خلال ذات المدة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 40%.

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وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري بعبور 5534 سفينة، مقابل عبور 4660 سفينة خلال ذات المدة من العام الماضي بزيادة قدرها 19%.



وأوضح أن الحمولات الصافية للقناة زادت خلال المدة ذاتها بنسبة 16% بواقع 320 مليون طن، مقابل 275 مليون طن خلال نفس المدة من العام الماضي. ( وكالات )

