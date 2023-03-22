الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

اصابة شخص إثر حريق محل اثاث في شارع البترا باربد

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

 
الأربعاء، 22-03-2023 12:33 م

قناة السويس تحقق عوائد بقيمة 2.79 مليار دولار

200


الوكيل الإخباري - حقَّقَت قناة السويس عائدات بلغت 2.79 مليار دولار منذ بداية عام 2023م، مقابل 1.48 مليار دولار خلال ذات المدة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 40%.

اضافة اعلان


وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري بعبور 5534 سفينة، مقابل عبور 4660 سفينة خلال ذات المدة من العام الماضي بزيادة قدرها 19%.


وأوضح أن الحمولات الصافية للقناة زادت خلال المدة ذاتها بنسبة 16% بواقع 320 مليون طن، مقابل 275 مليون طن خلال نفس المدة من العام الماضي. ( وكالات )


إقرأ ايضا
357876_25_1679480444

إطلاق منصة إيجاد للتشبيك بين القطاع الصناعي ومزودي الخدمات

14

ارتفاع البورصات الآسيوية على خلفية انتعاش وول ستريت

2146001-1379800708

اتفاقيات اقتصادية ضخمة بين الصين وروسيا

1649853418343569200

التضخم في بريطانيا ينمو بأعلى من التوقعات

LYNXMPEJ2L090_L

توقف انتعاش أسهم أوروبا قبيل نتيجة اجتماع المركزي الأمريكي

2145866-294735416

المركزي الأوروبي: ثقة المودعين قوية في المصارف

أخبار متعلقة
1576746835-5674

أزمة التعثر المالي تهبط بأسهم مصارف عربية وعالمية - أسماء

246F51B4-6745-4164-B2BC-B99B28CBCC86

مصر تتعهد بتيسير زيادة الاستثمارات السعودية

640ee7a6423604467e1af715

السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

241

مصر.. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى 31.9 %

للللللل

مصر ترفع أجور وعلاوات مواطنيها

58637_1_1630764941

لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر