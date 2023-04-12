الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

مصر ترفع سعر توريد القمح 50%

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الأربعاء، 12-04-2023 03:27 م

مصر ترفع سعر توريد القمح 50%

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء ‬‬‬‬‬المصري الأربعاء على رفع سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي إلى 1500 جنيه (ما يعادل 48.59 دولار) لتحفيز المزارعين على زراعة القمح بغرض بيعه للحكومة.

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ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50 % عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه (ما يعادل 32.36 دولار) في أغسطس.


ووافقت الحكومة في يناير على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيه (ما يعادل 40.45 دولار)، وهي زيادة بنسبة 40 % مقارنة بسعر الموسم السابق.


وقالت الحكومة إن هذا القرار "يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية". ( سكاي نيوز )


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