الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على مجموعة مثليين في الشونة الجنوبية خلال حفل صاخب

الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

التمييز تصادق على إعدام قاتل ابن عمته بسبق الإصرار

كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

التربية تحرم 204 طلبة لدورتين متتاليتين

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

الأحد، 04-07-2021 12:02 م

الكويت: 10 مليارات دينار عجز الميزانية

1054963-1


الوكيل الإخباري- كشف مصدر حكومي كويتي، أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2021/2020 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار حسب البيانات الأولية التي أعدتها وزارة المالية الكويتية.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر، إنه تمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية، من خلال صندوق الاحتياطي العام، والذي قام بإجراء تحويلات في الأصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار، وكان الهدف من نقل الأصول توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة، ومن الضروري أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتقليل المصروفات، مشيرا إلى أن إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقا ستؤدي إلى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.


ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية، فإن قيمة العجز المالي لميزانية الكويت تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ 11 شهرا الأولى من العام 2021/2020 والمنتهية في شهر مارس 2021.


وقال المصدر، إن وزارة المالية أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسعار النفط من فترة لأخرى، فضلا عن انخفاض كمية الإنتاج الكويتي، مشيرا الى ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية وتخفيض المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئا على الدولة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
A_c31baimage_story

الكويت: إلغاء مشروع محطتي الغاز الجوراسي 6 و7

640

مصر: الكشف عن إيرادات السياحة وعدد السائحين

South-Korea--seoul-city-sunset-han-river-south-korea.961bf729

انكماش عدد سكان سيئول بسبب ارتفاع أسعار السكن

محسن

أسعار الذهب الأحد 4/7/2021

60e02c0f4c59b73292771717

أوكرانيا تحدد تكلفة أسلحة تدمير جسر القرم

5f48cd6342360425ad506abf

مصر: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية

أخبار متعلقة
A_c31baimage_story

الكويت: إلغاء مشروع محطتي الغاز الجوراسي 6 و7

448544ff-3ac6-448f-98f3-83cbb754869f

الكويت: صندوق احتياطي الأجيال يحقق نموا بنسبة 33%

60d1ac8c4c59b7672d4ab567

البرلمان الكويتي يوافق على ميزانية 2021-2022

main_image5e6d0f325cb9e

ارتفاع تحصيلات ضريبة المبيعات 29.7%