الكويت: إلغاء مشروع محطتي الغاز الجوراسي 6 و7

الوكيل الإخباري- قالت مصادر نفطية في الكويت، إن خفض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية في شركة "نفط الكويت"، دفع الشركة إلى إلغاء مشروع إنشاء محطتي الإنتاج الجوراسي رقم 6 و7.

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وكان من المزمع، إنشاء المحطتين بسعة تصميمية تبلغ 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز للمحطتين بواقع 150 مليون قدم مكعبة من الغاز لكل محطة على حدة وبقيمة تقديرية تصل إلى حوالي مليار دولار للمحطتين.



وذكرت المصادر، أن شركة "نفط الكويت" توجهت إلى بدائل أخرى لتطوير محطات الغاز الجوراسي الحالية، لزيادة طاقتها الاستيعابية للوصول الى إجمالي القدرة الاستيعابية لإنتاج الغاز الحر إلى 950 مليون قدم مكعبة قياسي من حقول الغاز الجوراسي.

المصدر: روسيا اليوم