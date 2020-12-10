الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

النواب يؤدون القسم الدستوري

نواف الخوالدة يترأس الجلسة الاولى لمجلس النواب

الخصاونة : مجلس الأعيان يعد بيت خبرة للأردنيين

قراران حكوميان بشأن الرواتب العام القادم

إربد .. سيدة تسرق مالا من مركبة تاجر

بارقة أمل بعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة العام القادم

أسعار الذهب الخميس 10/12/2020

وفيات الخميس 10/12/2020

13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح مجلس الأمة

الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم




الخميس، 10-12-2020 02:05 م

اللقاح يحلّق بمؤشرات الأسهم العالمية

c1_2017223


الوكيل الاخباري - سجلت مؤشرات الأسهم العالمية ارتفاعات قوية أمس وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز مستوى قياسياً في بورصة «وول ستريت» بعد لحظات من الفتح وسط طلب على الأسهم الحساسة للتطورات الاقتصادية مثل البنوك والشركات الصناعية أوقدت شرارته الآمال حيال تعافٍ يغذيه اللقاح ومزيد من التحفيز المالي الأمريكي.

اضافة اعلان

وفتح المؤشر مرتفعاً 3.73 نقاط أو 0.1% إلى 3705.98 نقاط، وتقدم مؤشر داو جونز 55.93 نقطة أو 0.19% مسجلاً 30229.81 نقطة وصعد ناسداك 8.91 نقاط أو 0.07% إلى 12591.69 نقطة.

 

كما سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها منذ فبراير لتنضم إلى موجة ارتفاع في أسواق الأسهم العالمية وارتفع مؤشر ستوكس الأوروبي وفايننشال تايمز 0.3% لكل منهما.

 

 

 

المصدر : البيان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1304956-1517152997

مصر .. ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنحو 3.2% في نوفمبر

ذهب-مغرب

أسعار الذهب الخميس 10/12/2020

Ukraine

أوروبا تقدم لأوكرانيا 600 مليون يورو

mary nyadeng 1

السودان يتجه إلى تعداد زراعي شامل

320202113151624796600

ارتفاع الطلب على الغاز والكاز بسبب الطقس

320202164051296363412

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

أخبار متعلقة
320202164051296363412

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

1220206111616452952405

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

ذهب

ترجيح انخفاض الذهب دينارا للغرام الواحد الأسبوع القادم

5-3-1-1200x675

انخفاض أسعار النفط عالميا

8054ce8a35b5d68384ac8154f9b97c91

بورصة عمان تغلق تداولاتها على4.3 مليون دينار

download (4)

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع