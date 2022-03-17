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الخميس، 17-03-2022 01:56 م

المالية الروسية تؤكد سداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، سداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز"، في مؤشر على التزام روسيا بتعهداتها المالية.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة المالية الروسية: "لقد تم تنفيذ أمر الدفع الخاص بسداد خدمة دين بقيمة 117.2 مليون دولار على سندات دولية تستحق في العام 2023".

وكان يتوجب على روسيا أمس سداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفي هذا الإطار أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن روسيا نفذت أمر الدفع، أما مسألة وصول الأموال إلى المستفيدين (المستثمرين الأجانب) فإن ذلك يعتمد على السلطات الأمريكية.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة المالية الروسية أن سداد الديون السيادية يعتمد على مسألة سحب أموال من الاحتياطيات الروسية التي تم تجميدها.

وأكدت روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد الديون السيادية ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.

 

روسيا اليوم

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