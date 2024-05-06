26 شهيداً .. مشاهد مروعة من رفح خلال الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء في رفح إلى 26 فلسطينيا، بينهم 11 طفلا و8 نساء، إثر غارات الاحتلال التي استهدفت 11 منزلا في مناطق شرق رفح منذ مساء أمس، وفقاً لما أفاد به مراسل الجزيرة.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أوضحت أن 4 شهداء، بينهم طفلان، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء، بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.
واستشهد 4 فلسطينيين، بينهم رضيع، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.
وكانت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري الذين تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة
ووثقت مشاهد عبر منصة "اكس" ليلة دامية اثر استهداف الاحتلال لرفح خلال الليلة الماضية .
ليلة دامية في رفح ، مجزرة للاطفال ، استهداف ارهابي اسرائيلي حقير على منازل المدنيين .— Tamer | تامر (@tamerqdh) May 6, 2024
ليلة الامس وحتى فجر اليوم دمرت اىىىرائيل 11 منزلاً وتم انتشال 20 شهيداً اغلبهم من الاطفال ومازال هناك عدد كبير من المفقودين .
- إستهداف منزل لعائلة العطار
- إستهداف منزل لعائلة شتيوي
-… pic.twitter.com/nAnI50pFKU
هذا حال رفح البارحة …— ﮼د،محمد،الكندري (@Dr_M_Alkandari) May 6, 2024
القصف ما وقف إلى الفجر .. pic.twitter.com/tdvWZQKFOS
مشهد مروع يفطر القلوب من رفح— طوفان الأقصى (@Afcq1954) May 6, 2024
لمثل هذا يذوب القلب مِن كَمَد
إن كان في القلب إسلام وإيمانٌ pic.twitter.com/lhkyvBhB1h
البارحة في مستشفى النجار في رفح …— ﮼د،محمد،الكندري (@Dr_M_Alkandari) May 6, 2024
فقدت كل أهلها …
والله هذه إبادة ! pic.twitter.com/yoivDAH15q