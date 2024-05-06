26 شهيداً .. مشاهد مروعة من رفح خلال الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء في رفح إلى 26 فلسطينيا، بينهم 11 طفلا و8 نساء، إثر غارات الاحتلال التي استهدفت 11 منزلا في مناطق شرق رفح منذ مساء أمس، وفقاً لما أفاد به مراسل الجزيرة.

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وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أوضحت أن 4 شهداء، بينهم طفلان، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء، بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.



واستشهد 4 فلسطينيين، بينهم رضيع، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.



وكانت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري الذين تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة

ووثقت مشاهد عبر منصة "اكس" ليلة دامية اثر استهداف الاحتلال لرفح خلال الليلة الماضية .



ليلة الامس وحتى فجر اليوم دمرت اىىىرائيل 11 منزلاً وتم انتشال 20 شهيداً اغلبهم من الاطفال ومازال هناك عدد كبير من المفقودين .

- إستهداف منزل لعائلة العطار

- إستهداف منزل لعائلة شتيوي

-… ليلة دامية في رفح ، مجزرة للاطفال ، استهداف ارهابي اسرائيلي حقير على منازل المدنيين .ليلة الامس وحتى فجر اليوم دمرت اىىىرائيل 11 منزلاً وتم انتشال 20 شهيداً اغلبهم من الاطفال ومازال هناك عدد كبير من المفقودين .- إستهداف منزل لعائلة العطار- إستهداف منزل لعائلة شتيوي-… pic.twitter.com/nAnI50pFKU May 6, 2024



القصف ما وقف إلى الفجر .. هذا حال رفح البارحة …القصف ما وقف إلى الفجر .. pic.twitter.com/tdvWZQKFOS May 6, 2024





لمثل هذا يذوب القلب مِن كَمَد

إن كان في القلب إسلام وإيمانٌ مشهد مروع يفطر القلوب من رفحلمثل هذا يذوب القلب مِن كَمَدإن كان في القلب إسلام وإيمانٌ pic.twitter.com/lhkyvBhB1h May 6, 2024