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أونروا: لن نشارك بالإجلاء القسري لسكان رفح

الإثنين، 06-05-2024 11:59 ص

26 شهيداً .. مشاهد مروعة من رفح خلال الليلة الماضية

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشهداء في رفح إلى 26 فلسطينيا، بينهم 11 طفلا و8 نساء، إثر غارات الاحتلال التي استهدفت 11 منزلا في مناطق شرق رفح منذ مساء أمس، وفقاً لما أفاد به مراسل الجزيرة.

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وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أوضحت أن 4 شهداء، بينهم طفلان، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء، بينهم 4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.


واستشهد 4 فلسطينيين، بينهم رضيع، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.


وكانت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري الذين تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة

 

ووثقت مشاهد عبر منصة "اكس" ليلة دامية اثر استهداف الاحتلال لرفح خلال الليلة الماضية .

 

 

 

 

 




 

 


 

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