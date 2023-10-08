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الأحد، 08-10-2023 03:24 م

المركزي الأوروبي: سنحقق هدف إعادة التضخم إلى 2%

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت الأحد إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وواثقة نسبيا من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا.اضافة اعلان


ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ أربعة بالمئة.

وأضافت في المقابلة التي نشرتها صحيفة لا تربيون ديمانش الفرنسية اليوم الأحد "وصل سعر الفائدة الرئيسي في المركزي الأوروبي إلى مستويات من شأنها إذا ظلت هكذا لمدة كافية أن تسهم بشكل كبير في العودة في توقيت مناسب بالتضخم إلى المعدل المستهدف".

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