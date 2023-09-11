بيانات التضخم في الولايات المتحدة ترفع الأسهم الأوروبية

الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم ، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة فضلا عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

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وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6%، بعد أن هبط 1% تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.



وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل