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الإثنين، 16-05-2022 03:35 م

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لأداء اقتصادات عالمية في 2022

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الوكيل الاخباري- خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء اقتصادات عالمية في العام 2022، وقالت إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو في 2022 بنسبة 3.2%، بعدما كانت تتوقع سابقا أن ينمو بنسبة 5.7%.

المفوضية الأوروبية تتوقع نمو الاقتصاد الروسي في 2023

عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في العامين 2022 و2023، وتتوقع المفوضية أن يسجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نموا بعد تراجع في العام 2022.

وأشارت المفوضية الأوروبية، في تقرير لها، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من المتوقع أن يتراجع في العام 2022 بنسبة 10.4% بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.9%.

وتوقعت المفوضية، أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 بنسبة 1.5% بعد التراجع في العام 2022، وقالت إن "الاقتصاد الروسي سيستقر بحلول العام 2023، وسيكون قادرا على التكيف مع الوضع المرتبط بقطع العديد من العلاقات الاقتصادية مع الغرب".

كذلك من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم في روسيا إلى مستوى 20.5% في العام 2023، وفقا لتقرير المفوضية.

المفوضية الأوروبية تتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو في 2022

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو للعام الحالي إلى 2.7%، وفقًا لتقرير المفوضية.

كما قلصت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2023 إلى 2.3% من تقديرات لشهر فبراير الماضي البالغة 2.7%.

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في عام 2022 من 2.6% في عام 2021، وأن يتباطأ إلى 2.7% في عام 2023.

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لأداء الاقتصاد الأمريكي

كذلك خفضت المفوضية الأوروبية تقييمها لديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2022، حيث تتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.9% هذا العام، بعدما كانت في السابق تتوقع أن ينمو بنسبة 4.5%.

وفيما يتعلق بالعام 2023، تتوقع المفوضية أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.3%، بعد أن كانت تتوقع أن ينمو بنسبة 2.4%.

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روسيا اليوم

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