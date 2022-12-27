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الثلاثاء، 27-12-2022 08:42 ص

النفط عالمياً يصعد بفعل مخاوف من تأثير عاصفة على الإمدادات في أميركا

النفط


الوكيل الإخباري - صعد النفط في معاملات هزيلة، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في أنحاء الولايات المتحدة وإنتاج المواد البترولية والنفط الصخري.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.9% إلى 84.65 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتا أو 1.1% إلى 80.41 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت 3.6% يوم الجمعة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7%. وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ تشرين الأول.

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وكانت الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد. ( العربية نت )


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