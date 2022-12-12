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الإثنين، 12-12-2022 09:46 ص

تهديدات بوتين ترفع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسياً يزود الولايات المتحدة بالنفط الخام، بينما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج رداً على حد أقصى لسعر الصادرات من الغرب.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا ، بنسبة 0.5% إلى 76.54 دولاراً للبرميل ، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.59 دولارًا للبرميل، بارتفاع 57 سنتًا ، 0.85٪.


وتأتي مكاسب أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين، عقب الانخفاضات في كلا الصنفين الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول 2021 وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيؤثر على الطلب على النفط.


وقال بوتين الجمعة الماضية : إن روسيا قد تخفض الإنتاج وترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا سعريا على الصادرات الروسية. ( نينا )


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