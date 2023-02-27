النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، الاثنين بعدما أوقفت روسيا الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي قبيل خفض كبير في الإمدادات من المقرر أن يسري في مارس/آذار لكن ارتفاع الدولار والمخاوف من الركود حد من المكاسب.

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وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.68 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا، أو 0.5%، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.4%، إلى 83.50 دولارا.



وأعلنت روسيا في وقت سابق من الشهر خطة لخفض صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس/آذار مقارنة مع فبراير شباط، وهو ما يتجاوز خفضها السابق للإنتاج الذي بلغ 5%.



