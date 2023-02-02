النفط يرتفع عالمياً وبرنت يرتفع عن 83 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 83.40 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا، أو 0.8%، إلى 77.05 دولارا للبرميل.



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، وما زال يعد "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم. وكالات





