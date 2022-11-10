النفط يستقر عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها على مدى ثلاثة أيام متأثرة بتجديد قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، فضلا عن تأثرها بترقب المتعاملين لبيانات تضخم أمريكية قد توفر مؤشرات بخصوص رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

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وبحلول الساعة 0534 انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 92.63 دولارا للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 85.75 دولارا للبرميل.



وتراجعت أسعار برنت بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من سبعة بالمئة.



وأعلنت مدينة قوانغتشو الصينية، مركز الصناعات التحويلية، اليوم الخميس تسجيل أكثر من ألفي إصابة بمرض كوفيد-19 وهو ثالث يوم تتجاوز فيه الإصابات هذا المستوى في أسوأ تفش تشهده المدينة حتى الآن. وطالبت السلطات ملايين السكان أمس الأربعاء بإجراء الفحوصات الخاصة بالمرض، وفرضت إغلاقا على أحد الأحياء بينما بلغت الإصابات المحلية في الصين أعلى مستوياتها منذ 30 أبريل.



وتصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المنتظر أن تظهر انخفاضا في مستوى التضخم الأساسي شهريا وسنويا. وربما يدفع هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض حجم الزيادة المزمعة لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعتبر مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام زادت 3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتبلغ المخزونات أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2021.



لكن مخزونات الوقود انخفضت 900 ألف برميل وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014 في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.