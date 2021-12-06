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الإثنين، 06-12-2021 08:13 ص

النفط يصعد أكثر من دولار بعد أن رفعت السعودية الأسعار

نفط2


الوكيل الإخباري - زادت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن رفعت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 1.39 دولار بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل عند الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.


وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.1 في المئة إلى 67.66 دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.


وأمس الأحد رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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