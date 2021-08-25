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الأربعاء، 25-08-2021 11:46 ص

النفط يهبط بعد يومين من المكاسب بسبب نقص الإمدادات

نفط


الوكيل الإخباري - نزلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتلتقط أنفاسها بعد صعود قوي هذا الأسبوع بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك ودلائل تفيد أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا.

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ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ما يعادل 0.4 في المئة إلى 70.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.4 في المئة إلى 67.26 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للخامين نحو 8 في المئة خلال اليومين السابقين لتمحو معظم الخسائر التي مُنيت بها على مدار سبع جلسات.


وارتفعت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 ألف برميل يوميا نتيجة حريق في رصيف نفطي لكن شركة النفط الحكومية تتوقع استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر الجاري.


وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا لـ "رويترز": "ينبغي أن يظل برنت مدعوما جيدا رغم الضعف اليوم إذ أن سوق النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير هذا الوضع قريبا".


وقالت مصادر رفضت الكشف عن هويتها إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس/ آب، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطا قدره مليون برميل.


وتوقع محللون في السوق تراجعا 2.7 مليون برميل لمخزنات الخام و1.6 مليون برميل لمخزونات البنزين، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".

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