النفط يواصل تحقيق المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تجاوز خام برنت حاجز 91 دولارا، ليتجه بذلك لرابع مكاسب أسبوعية على التوالي.

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وجاءت مكاسب النفط وسط التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات، والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.



وكان الخامان القياسيان قد سجلا عند تسوية أمس الخميس، أعلى المستويات منذ تشرين الأول الماضي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 91 دولارا، بعدما سجلت 91.22 دولار في وقت سابق من التداولات. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة عند 86.72 دولار للبرميل.



ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز 4 بالمئة هذا الأسبوع.