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الخميس، 07-03-2024 09:05 ص

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، اليوم الخميس، وحافظت على المكاسب التي حققتها يوم الأربعاء بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.

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إلا أن التوقعات باحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت  4 سنتات إلى 82.92 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 79.12 دولار للبرميل، وذلك بعد بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات.


وقالت تينا تينج المحللة المستقلة المقيمة في أوكلاند "بيانات الميزان التجاري الصيني توفر مؤشرا إيجابيا لتوقعات الطلب في سوق النفط".


 




 

 


 

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