الخميس 05-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن يدين السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

حماس: اقتحام الأقصى "تصعيد خطير ينذر بانفجار شامل"

وفيات الخميس 5-5-2022

أردنيات يتصدرن قائمة فوربس لـ 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية - أسماء

أوقاف غزة تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

عكرمة صبري: المرابطون في الأقصى أفشلوا مخطط إدخال المستوطنين للأعلام

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي يتباطأ لكنه لا يقترب من الركود

ارتفاع أسعار الذهب 90 قرشا محليا

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء ما فات من رمضان؟ الافتاء تجيب

الخميس، 05-05-2022 07:14 ص

النفط يواصل تحقيق المكاسب

نفط2


الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط، في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم الخميس، تحقيق المكاسب من الجلسة السابقة مدفوعة باقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 22 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 110.36 دولار بحلول منتصف الليل توقيت غرينتش.

اضافة اعلان


كذلك عززت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط مكاسبها بارتفاع قدره 15 سنتا لتستقر في نهاية المطاف عند 107.96 دولار للبرميل.


وبهذه الزيادات يكون الخامان القياسيان قد ارتفاعا بأكثر من 5 دولارات للبرميل، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.


وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، أمس الأربعاء، على لسان رئيستها أورسولا فون در لاين على الدول الأوروبية الخفض التدريجي لواردات النفط الروسي في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، غير أن الاقتراح يحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله.


واقترحت المفوضية أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.


 غير أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة، إذ تستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلا عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.


وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
62737fd24c59b7661f24e913

اليابان ترفض فرض حظر فوري على شراء النفط الروسي

6273842742360479432b4139

أسعار القمح العالمية تقفز في ظل أنباء من الهند

images (1)

يلين: الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مهارة وحظ لتفادي الركود

1638185503_378_304741_db38a5f28542927b8ff0ad69261a2c23

التضخم في تركيا يقفز إلى 70% بنهاية أبريل.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً

3202219104432729489106

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

image

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي يتباطأ لكنه لا يقترب من الركود

أخبار متعلقة
روبيل

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين

image (1)

ارتفاع اسعار النفط إلى 105 دولارات

1649852344327

شركات عالمية تنهي مشتريات النفط الروسية بداية من 15 مايو

3333-3

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

1c28e21b-400d-4228-9383-6c241af77301

بعد الفحم.. هل يدخل النفط الروسي قائمة الحظر الأوروبية؟

QDOqj

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر جميع واردات الفحم من روسيا