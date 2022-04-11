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الإثنين، 11-04-2022 03:11 م

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

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الوكيل الاخباري- يجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، محادثات في فيينا مع ممثلين عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وسط دعوات للمنظمة كي تزيد الإنتاج، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد عقوبات محتملة على النفط الروسي.اضافة اعلان


وتقاوم (أوبك) دعوات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي بلغت ذروة 14 عاما الشهر الماضي، بعد أن فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وسترفع (أوبك+)، التي تتألف من (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميا في مايو/أيار.

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