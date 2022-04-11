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الإثنين، 11-04-2022 02:19 م

بعد الفحم.. هل يدخل النفط الروسي قائمة الحظر الأوروبية؟

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الوكيل الاخباري- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي سيحدث "عاجلا أم آجلا".

وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن حظر واردات النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم لعقد اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

تم استبعاد النفط الروسي من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حتى الآن. لكن بعد أن وافقت الكتلة المكونة من 27 دولة الأسبوع الماضي على ضم الفحم الروسي إلى قائمة الحظر - وهي أول خطوة من نوعها تستهدف إمدادات الطاقة - قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي.

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