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الثلاثاء، 25-07-2023 11:55 م

النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي وتراجع التضخم

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام بنسبة 0.2 بالمئة، كما توقع تراجع التضخم العالمي بنفس النسبة.

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ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر، اليوم الثلاثاء، والذي نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني الرسمي، يتركز التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة، حيث سينخفض النمو من 2.7 بالمئة في 2022 إلى 1.5 بالمئة هذا العام ويظل ضعيفا ولا يتجاوز 1.4 بالمئة العام القادم.


كما توقع الصندوق تباطؤ النمو بشدة في منطقة اليورو، التي لا تزال مفتقرة إلى التوازن بفعل الارتفاع الحاد في أسعار الغاز العام الماضي جراء الحرب الأوكرانية.


وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع تسارع وتيرة النمو على أساس سنوي، من 3.1 بالمئة في 2022 إلى 4.1 بالمئة هذا العام والعام القادم.


بترا

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