النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية الفدرالية

الوكيل الإخباري- صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح تجنب إغلاق مؤسسات الحكومة الفدرالية خلال سنة انتخابية صعبة تمر بها السياسة الأميركية، بحسب واشنطن تايمز.

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وتوصل الديموقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق، يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 آذار الحالي لتجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ على القرار، والذي هو شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب والموافقة عليه أولا هو الأساس.



وبحسب المشهد السياسي الأميركي، فقد عرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في الأول من تشرين الأول الماضي.