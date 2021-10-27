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الأربعاء، 27-10-2021 10:35 ص

اليابان: أسعار البنزين تبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن متوسط أسعار البنزين في اليابان بلغ أعلى مستوى له في سبع سنوات مرة أخرى.

ووفقا للوزارة فإن متوسط سعر لتر البنزين العادي، الأكثر شيوعا في اليابان، بلغ في اليابان في 25 أكتوبر الجاري 167.3 ين ياباني (حوالي 1.47 دولار)، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر 2014.

وبذلك جددت الأسعار المستوى القياسي السابق الذي تم تسجيله في 18 أكتوبر الجاري، حينها بلغ سعر البنزين 164.6 ين.

ويأتي الارتفاع في ظل صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب زيادة الطلب على الذهب الأسود.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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