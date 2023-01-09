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الإثنين، 09-01-2023 10:40 ص

اليابان تبدأ أبحاثاً لتوليد الكهرباء من الثلوج

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الوكيل الإخباري - بدأت أبحاث في مدينة في شمال شرق اليابان بشأن توليد الكهرباء من الثلوج، وذلك بهدف تأمين مصدر للطاقة المتجددة لمواجهة الانقطاع المحتمل للطاقة.

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وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن مدينة أوموري، التي تشهد هطول ثلوج كثيفة سنويا، بدأت في إجراء تجربة في حمام سباحة في مدرسة ابتدائية مهجورة لاستكشاف إمكانية إنتاج الكهرباء من خلال استغلال فرق درجة الحرارة بين الثلوج المخزنة والهواء المحيط به.


وتدرس شركة فورت كورب لتكنولوجيا المعلومات الناشئة وجامعة إليكترو للاتصالات في طوكيو تشغيل توربين بطاقة مولدة من خلال تبريد السائل بالثلوج المخزنة، ثم بعد ذلك تبخيره من خلال حرارة الهواء المحيط.


ويشار إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الثلوج المخزنة جذب الانتباه بصفته مصدر طاقة صديق للبيئة ومنخفض التكاليف وآمن. ( الاقتصادية )

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