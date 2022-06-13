انخفاض أسعار الذهب عالمياً بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر

الوكيل الإخباري - تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1862.29 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0205 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1866.80 دولار.



ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية.



ولكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو أيار مما أثر على الطلب على الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 21.63 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين 1.5 في المئة إلى 958.51 دولار وانخفض البلاديوم 2.1 في المئة إلى 1894.72 دولار.

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