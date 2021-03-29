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الإثنين، 29-03-2021 09:49 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- هبطت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الاثنين، بعد تمكن طواقم الإنقاذ من تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي تسد ممر التجارة العالمية الحيوي في قناة السويس منذ قرابة أسبوع.

ونزل خام برنت 1.38 دولار بما يعادل 2.1% إلى 63.19 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي 1.48 دولار أو 2.4% إلى 59.49 دولار للبرميل.

وقال مصدر ملاحي مطلع لـ“رويترز“ إن سفينة الحاويات العالقة إيفر جيفن جرى تعويمها بشكل شبه كامل وستخضع للفحص قبل تحريكها.

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباحا.

وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي الأسواق في أواندا، إن التقلب في السوق سيتواصل.

وأضاف ”نظرا للتقلب في الأسبوع الماضي، يبدو أن برنت سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل“.

وأشار إلى أن الخام الأمريكي ”سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعي الذي يتراوح بين 57.5 و62.5 دولار للبرميل“.

وتتدعم الأسعار بعض الشيء من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض مستويات الإنتاج عند اجتماعهم هذا الأسبوع.

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المصدر: إرم

 

 


 




 

 


 

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