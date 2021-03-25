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الخميس، 25-03-2021 09:40 ص

الولايات المتحدة زادت في عام 2020 واردات النفط الروسي بشكل ملموس

النفط الروسي
أرشيفية


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، معطيات تشير إلى أن الولايات المتحدة زادت في عام 2020 حجم واردات النفط من روسيا، على الرغم من جائحة فيروس كورونا وسياستها الاقتصادية.

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وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن حجم الواردات الروسية للنفط الخام والمنتجات النفطية إلى الولايات المتحدة بلغ مستوى عام 2011 ووصل إلى معدل 538 ألف برميل يوميا.


وازداد نصيب واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة عام 2020 بنسبة 3.5% وبلغت نقطة 7% وهي تلامس المستوى القياسي، وأصبحت روسيا بذلك ثاني أكبر مورد نفط إلى السوق الأمريكية وأزاحت السعودية من هذا الموقع.


وقبل 20 عاما من ذلك لم يتجاوز نصيب روسيا في واردات النفط الأمريكية نسبة 1%، وتم تخطى هذا الحاجز فقط في 2001، ووصل إلى 5.5% عام 2011 وانخفض لاحقا قبل أن يرتفع إلى 5.7% في 2019.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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