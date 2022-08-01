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الإثنين، 01-08-2022 06:43 ص

انخفاض جديد على أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، في وقت مبكر من يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون في القطاع اجتماعا لمسؤولين في منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين كبار، من أجل تدارس إمداد الأسواق في الفترة المقبلة.

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وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تراجع خام برنت في العقود الآجلة بـ 63 سنتا، أي بـ0.6 في المئة، للبرميل الواحد على الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش.
في غضون ذلك، انخفض خام غرب تكساس من 103.34 دولار للبرميل إلى 97.87 دولار، أي بما قدره 75 سنتا.


وكان النفط قد هبط أكثر من ذلك، عندما بدأت المعاملات في آسيا، حيث وصل السعر إلى 97.55 دولار للبرميل.


ويأتي هذا الهبوط فيما كان سعر النفط قد ارتفع بدولارين، يوم الجمعة الماضي، مستفيدا من تقارير عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة، ومخاوف الأوربيين من خفض إمدادات روسيا.


وبنهاية الشهر الماضي، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس، شهر يوليو الماضي، ثاني شهر من الخسائر على التوالي، لأول مرة منذ 2020.


وهبط سعر النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى إحداث ركود اقتصادي، وهو الأمر الذي يعني تراجع الطلب على "الذهب الأسود".


وقفزت أسعار النفط بشكل لافت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التضخم على نحو غير مسبوق في كثير من دول العالم.

 

سكاي نيوز


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