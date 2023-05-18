انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في الأردن مجددا الخميس، بواقع 40 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وانخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية إلى 40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.3 دينار لجهة البيع.



كما انخفض سعر بيع غرام الذهب "عيار 24" إلى 47 دينارا، والشراء 44.3 دينار، فيما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 35.6 دينارا، والشراء 32.6 دينارا.

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