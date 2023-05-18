الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

السنيورة والجميل وعمرو موسى في منزل المرحوم مضر بدران

دائرة الأراضي والمساحة ترد على شكاوى تعطل تطبيق الأراضي

الحكومة تقرر إغلاق مراكز فحص كورونا

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور بإربد

حقيقة الرسالة التي أثارت غضب الأردنيين !

أين سيقام حفل زفاف ولي العهد ؟

ما هي "القرا" التي سيقيمها الملك بمناسبة زفاف ولي العهد ؟

تحويلات المغتربين الأردنيين تتراجع 2.6% خلال الربع الأول من 2023

وزيرة التنمية تكرم موظفتين لحصولهما على جائزتين دوليتين

 
الخميس، 18-05-2023 05:44 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

520231710621520480117


الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في الأردن مجددا الخميس، بواقع 40 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. 
 
وانخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية إلى 40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.3 دينار لجهة البيع.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب "عيار 24" إلى 47 دينارا، والشراء 44.3 دينار، فيما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 35.6 دينارا، والشراء 32.6 دينارا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
7645c138-577b-4cd4-8da3-2a8b496d97bf

تحويلات المغتربين الأردنيين تتراجع 2.6% خلال الربع الأول من 2023

البنك المركزي (5)

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى 17.508 مليار دولار

1684414221102

تراجع الإسترليني أمام الدولار

upload_1675749698_644069955

أمين أوبك: العالم معرض لنقص إمدادات النفط والوقود

2152

ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.52 مليون برميل يومياً

2183871-1149160674

تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود شهرين

أخبار متعلقة
3 - Copy

هبوط كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشا للغرام في الأردن الثلاثاء

4202319122557190587345

بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

3 - Copy

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

1 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 40 قرشا للغرام