انخفاض ملحوظ على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا كبيرا عند 1747 دولارا للأونصة عالميا.

اضافة اعلان

وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 287 دينار والليرة الرشادي 251 دينار .



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم السبت 1315 دينارا.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



