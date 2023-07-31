انكماش مفاجئ للاقتصاد الإيطالي

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن أداء الاقتصاد الإيطالي جاء سيئا بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما يجعل التوقعات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير مريحة مع سعي حكومتها إلى التصدي للتأثير السلبي لزيادة التضخم.



وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 % في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6 % على أساس سنوي.

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وقالت الحكومة في الأسابيع الأخيرة إن الاقتصاد يمكن أن ينمو 1.2 % على الأقل هذا العام، مضيفة أن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافيا لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية. ( سكاي نيوز )

