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السبت، 16-07-2022 01:45 م

بايدن: خطوات إضافية من السعودية في مجال الطاقة بالأسابيع القادمة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أتوقع أن نرى خطوات إضافية من السعودية في مجال الطاقة في الأسابيع القادمة، مُضيفًا "أتوقع اتخاذ خطوات أخرى بشأن إمدادات النفط العالمية في الأسابيع القادمة".

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وقال بايدن "أفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط للولايات المتحدة".


وتعاني الولايات المتحدة الأميركية من ارتفاع الأسعار، حيث بلغ التضخم الشهر الماضي 9.1% وهي أعلى مستويات منذ 40 عامًا، ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتي ساهمت في ارتفاع أسعار أغلب السلع الأخرى.


وأشار الرئيس الأميركي أيضًا إلى اتفاق شبكة الكهرباء في العراق، حيث قال "أنهينا الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية".


وعلى صعيد متصل، قال بايدن إنه توصل لاتفاق أيضًا بموجبه تغادر قوات حفظ السلام الدولية، بما فيها القوات الأميركية، جزيرة تيران، مُضيفًا "لن نترك فراغًا في الشرق الأوسط لتشغله روسيا والصين".


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