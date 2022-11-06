الأحد 06-11-2022
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الأحد، 06-11-2022 05:41 م

بدء فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الأعمال في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الأحد في الجامعة الأردنية، فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الأعمال/كرسي منظمة التجارة العالمية، بعنوان "قضايا معاصرة في التجارة الدولية: من وجهة نظر تنموية".

ويهدف المؤتمر الذي يُقام على مدار يومين، بالاشتراك مع كراسي منظمة التجارة العالمية في مصر والمكسيك وموريشيوس والمغرب وعُمان وتونس وتركيا وباربادوس وتشيلي، إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول التطورات الاقتصادية في سياق ما بعد الجائحة، والتطورات في العلاقات التجارية الدولية وما نتج عنها من آثار على التدفقات السِلَعيّة والخدمية والمالية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي العالمي وأهداف التنمية المستدامة.

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