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الثلاثاء، 16-01-2024 03:09 م

بريطانيا: استقرار معدل البطالة وتراجع نمو الأجور

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الوكيل الإخباري - استقر معدل البطالة في بريطانيا، وتباطأ نمو الأجور بالرغم انه ما يزال أعلى بكثير من معدل التضخم، وفقا للأرقام الرسمية البريطانية.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة بقي عند 4.2% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.


وأضاف إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية الذي لا يشمل العلاوات، تراجع إلى 6.6% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي من 7.3% من الشهر الذي سبقه.


وأوضح أن حزم الأجور نمت بشكل أسرع من معدل ارتفاع الأسعار، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين بنسبة 3.9% حتى تشرين الثاني.


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