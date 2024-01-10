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الأربعاء، 10-01-2024 03:05 م

العمل الدولية: عدد العاطلين عن العمل في العالم قد يزيد مليوني شخص في 2024

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي إلى 5.2 % خلال 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع البطالة في الاقتصادات المتقدمة.

وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير اليوم الأربعاء، إن عدد العاطلين عن العمل، قد يرتفع بمقدار مليوني شخص، مما يرفع معدل البطالة العالمي إلى 5.2 % في 2024.

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وبينت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه بعد طفرة قصيرة في النمو مع تعافي البلدان من الوباء، عاد نمو إنتاجية العمل الإجمالية بسرعة إلى الوتيرة المنخفضة التي شهدها العقد الماضي، وأضافت "خلال فترات تباطؤ نمو الإنتاجية، غالبا ما يكون الدخل الحقيقي المتاح والأجور الحقيقية عرضة لصدمات الأسعار المفاجئة".

ورأى التقرير إنه من غير المتوقع تحقيق مكاسب تذكر في التوظيف بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى خلال العامين المقبلين، لكن مكاسب الوظائف في الدول ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ستظل قوية.


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