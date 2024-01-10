أكبر شركة للأصول في العالم تحذر: الفيدرالي ربما لن يخفض الفائدة كما تتوقع الأسواق

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قال استراتيجيون في أكبر شركة للأصول في العالم في مذكرة أسبوعية حديثة إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يخفض أسعار الفائدة كما تتوقع الأسواق، لأن التضخم سوف ينتعش في وقت لاحق من هذا العام، مع سوق عمل ضيق يغذي نمو الأجور المتسارع.كانت بيانات المسح الجديدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أشارت إلى أن توقعات الأمريكيين بشأن التضخم في السنوات المقبلة انخفضت بشكل حاد في ديسمبر وعادت، بشكل تقريبي، إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.وستعمل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة على زيادة ضغوط الأسعار في السنوات المقبلة، وفقًا لشركة بلاك روك، مما يقلل المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، حيث تميل التوترات الجيوسياسية إلى التأثير على سلاسل توريد السلع العالمية، مما يسبب تقلبات في أسعار المواد الخام.وكثف المستثمرون والمحللون رهاناتهم في الأشهر الأخيرة على تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يدرس احتمال تخفيف الظروف النقدية.