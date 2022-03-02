الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 09:24 ص

بريطانيا تعلن تجميد أصول صندوق الاستثمارات الروسي

berntania-flag


الوكيل الاخباري- أعلنت بريطانيا عن تجميد أصول لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو كيان مالي يعمل كصندوق ثروة سيادي ويهدف إلى جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو.

وقالت بريطانيا أيضا، إنها ستجمد أصول الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديميترييف.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منعت  الأشخاص والشركات الأميركية من التعامل مع مؤسسات مالية في روسيا من بينها صندوق الثروة السيادي الروسي.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية؛ فإنَّ التحركات التي اتخذها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية "ستجمّد بشكل فعّال" أي أصول لـ"البنك المركزي الروسي" يُحتفظ بها في الولايات المتحدة، أو لدى المواطنين الأميركيين.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على صندوق سيادي روسي رئيسي، وهو "صندوق الاستثمار الروسي المباشر"، ورئيسه التنفيذي كيريل ألكساندروفيتش ديميترييف، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
c3f28c83-02ae-43a5-bc20-b4b68a550e8a_16x9_1200x676

أسعار 23 سلعة أساسية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2009 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

de83dbe4-6ed7-4732-a872-140e629d963f_16x9_1200x676

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

621f559f4236046f3369f417

الشركة المشغلة لخط أنابيب السيل الشمالي 2 لا تؤكد بدء إجراءات إفلاسها

D2qbQtKXcAUxATz

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

c280fa51-5f89-4ba5-b087-4c10e7e6a237_16x9_1200x676 (1)

ألمانيا: لدينا 3 حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا

33333333

أسواق الخليج تصعد مع تجاوز النفط 110 دولارات للبرميل

أخبار متعلقة
620bb52d4236044f573114d2

اكتشاف حقل بترول جديد في مصر هو الأكبر منذ 20 عاما

620b9d3b42360420a907982b

ماذا يخبئ المستقبل للعملة الروسية؟

e2f0b7b2-446a-4648-b7bd-4d88cf22cb91_16x9_1200x676

البطالة في مصر‭ ‬تنخفض إلى 7.4% في الربع الأخير من 2021

e429a224-e244-47c1-9a7b-65c83fecad4c

قطر: 494 مليون دولار تكلفة الازدحام المروري في 2021

1-135

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر عالميا

88-1

اليمن يرفع أسعار البنزين مجددا بنحو 12%