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الثلاثاء، 15-02-2022 03:23 م

ماذا يخبئ المستقبل للعملة الروسية؟

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الوكيل الاخباري- رسم خبراء SberCIB مستقبلا مشرقا للعملة الروسية في الأعوام المقبلة، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العملة لضغوطات بسبب التوترات مع الغرب حول أوكرانيا.

ووفقا لخبراء SberCIB سيرتفع سعر صرف العملة الروسية على خلفية الاستثمارات من صندوق الرفاه الوطني وتراجع التوترات الجيوسياسية، وأشار الخبراء إلى أن الدولار سيبلغ 68 روبلا، وللمقارنة يتم تداول الدولار الآن عند 75 روبلا.

وقال الخبراء إن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي روسي) ستتجاوز في مطلع العام المقبل مستوى 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وسيتم ذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

وأضاف الخبراء: "وبالتالي في العام 2024 ستكون عشرات المليارات من الدولارات متاحة للاستثمار في المشاريع الروسية وللقيام بذلك ستقوم وزارة المالية الروسية بتبادل الدولارات إلى روبلات في السوق المحلية ما سيدعم العملة الروسية".

ويرى الخبراء أن تراجع التوترات الجيوسياسية سيعزز مكانة العملة الروسية، وقالوا: "ستتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية في سعر صرف الروبل بشكل كبير، وفي هذه الحالة سيكون الروبل قادرا على الارتفاع إلى 68 مقابل الدولار".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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