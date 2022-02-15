قطر: 494 مليون دولار تكلفة الازدحام المروري في 2021

الوكيل الاخباري-

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قدر مركز حكومي قطري متخصص، التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري خلال عام 2021 بنحو 1.8 مليار ريال (494.5 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 40 بالمئة مقارنة بعام 2020.وقال مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) في تقرير حديث اليوم، إن حجم الخسائر هذه تمثل 0.3 بالمئة من الناتج المحلي القطري خلال العام الماضي.ووفقا للتقرير، بلغ متوسط عدد الساعات الإضافية التي تم قضاؤها بسبب الازدحام في شوارع قطر 22 ساعة لكل مستخدم للطريق خلال العام الماضي، وهي تقل بنسبة 42 بالمئة عن نظيرتها في عام 2020، إضافة إلى انخفاض مستوى الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 76 بالمئة مقارنة بعام 2019 مدفوعة بتحسينات شبكة الطرق وبسبب تأثير كورونا.وأوضح التقرير الذي يتم إعداده اعتمادا على بنك بيانات حركة المرور في قطر والذي يحتوي على أكثر من 7 مليارات سجل من البيانات أن شهر شباط 2021 كان أكثر الأشهر ازدحاما في العام، حيث بلغ مؤشر الازدحام 14.9 بالمئة، بينما كان شهر كانون الأول الأقل ازدحاما بمؤشر ازدحام بنسبة 9.5 بالمئة، كما أن أعلى فترة ازدحام خلال أيام العمل هي ذروة المساء (حوالي 5-8 مساء) حيث بلغ متوسط مؤشر الازدحام حوالي 14 بالمئة.