الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 10:31 ص

قطر: 494 مليون دولار تكلفة الازدحام المروري في 2021

e429a224-e244-47c1-9a7b-65c83fecad4c


الوكيل الاخباري- قدر مركز حكومي قطري متخصص، التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري خلال عام 2021 بنحو 1.8 مليار ريال (494.5 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 40 بالمئة مقارنة بعام 2020.اضافة اعلان



وقال مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) في تقرير حديث اليوم، إن حجم الخسائر هذه تمثل 0.3 بالمئة من الناتج المحلي القطري خلال العام الماضي.


ووفقا للتقرير، بلغ متوسط عدد الساعات الإضافية التي تم قضاؤها بسبب الازدحام في شوارع قطر 22 ساعة لكل مستخدم للطريق خلال العام الماضي، وهي تقل بنسبة 42 بالمئة عن نظيرتها في عام 2020، إضافة إلى انخفاض مستوى الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 76 بالمئة مقارنة بعام 2019 مدفوعة بتحسينات شبكة الطرق وبسبب تأثير كورونا.


وأوضح التقرير الذي يتم إعداده اعتمادا على بنك بيانات حركة المرور في قطر والذي يحتوي على أكثر من 7 مليارات سجل من البيانات أن شهر شباط 2021 كان أكثر الأشهر ازدحاما في العام، حيث بلغ مؤشر الازدحام 14.9 بالمئة، بينما كان شهر كانون الأول الأقل ازدحاما بمؤشر ازدحام بنسبة 9.5 بالمئة، كما أن أعلى فترة ازدحام خلال أيام العمل هي ذروة المساء (حوالي 5-8 مساء) حيث بلغ متوسط مؤشر الازدحام حوالي 14 بالمئة.

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

جهود حكومية لتوفير تمويل ميسر لمشروع الناقل الوطني

620b8ed71af75

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

1635943197908

تراجع الدولار الأميركي عالميا

620bacb642360453231c4286

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك رقمي

11-114

عودة القوات الروسية لقواعدها تخفض أسعار النفط

620b9d3b42360420a907982b

ماذا يخبئ المستقبل للعملة الروسية؟

أخبار متعلقة
413710

قطر: 7.7 مليار دولار فائض الحساب الجاري في 3 أشهر

61e8a54b4236044fb162fdcf

توقف إمدادات الغاز الإيرانية إلى تركيا بسبب عطل فني

3994575_1590565346

بورصة موسكو تعوض بعض خسائرها

61e7be9a42360430c377c6da

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم في 30 عاما

Doc-P-907644-637779220938441011

التضخم في قطر يرتفع بـ 6.47%

Doc-P-907646-637779223454752488

قراصنة هذه الدولة يسرقون عملات مشفرة بـ400 مليون دولار