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الأحد، 20-11-2022 01:11 م

بزيادة 12 % .. السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين

يببببب


الوكيل الإخباري - زادت الشحنات السعودية الى الصين 12 % على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن في أكتوبر، أو 1.87 مليون برميل يوميا، مقابل 1.83 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

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ومن بداية العام، ظلت الرياض أكبر الموردين لبكين بكميات بلغت 73.76 مليون طن، دون تغيير على أساس سنوي، وزادت الإمدادات الروسية من يناير إلى أكتوبر 9.5 % على أساس سنوي إلى 71.97 مليون طن، مدعومة بالإقبال المستمر من المصافي على النفط مخفض الأسعار.


وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا 16 % على أساس سنوي في أكتوبر، لتحل في المركز الثاني مباشرة بعد السعودية أكبر مورد للصين، إذ تملأ الشركات الحكومية المستودعات قبل فرض حظر أوروبي بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا. ( الاقتصادية )

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