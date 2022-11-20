بزيادة 12 % .. السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين

الوكيل الإخباري - زادت الشحنات السعودية الى الصين 12 % على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن في أكتوبر، أو 1.87 مليون برميل يوميا، مقابل 1.83 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

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ومن بداية العام، ظلت الرياض أكبر الموردين لبكين بكميات بلغت 73.76 مليون طن، دون تغيير على أساس سنوي، وزادت الإمدادات الروسية من يناير إلى أكتوبر 9.5 % على أساس سنوي إلى 71.97 مليون طن، مدعومة بالإقبال المستمر من المصافي على النفط مخفض الأسعار.



وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا 16 % على أساس سنوي في أكتوبر، لتحل في المركز الثاني مباشرة بعد السعودية أكبر مورد للصين، إذ تملأ الشركات الحكومية المستودعات قبل فرض حظر أوروبي بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا. ( الاقتصادية )