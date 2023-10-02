بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.. الهند تدرس تخفيف قيود تصدير الأرز

الوكيل الإخباري - تدرس الهند ( أكبر مُصدّر للأرز على مستوى العالم ) تخفيف قيود تصدير الأرز "البسمتي" عبر تخفيض الحد الأدنى لسعر شحنات تصديره، في خطوة من شأنها دفع أسعار هذه السلعة الرئيسية لمليارات الأشخاص حول العالم نحو الانخفاض.



ووفقاً لما نقلته "وكالة بلومبيرغ الأميركية" عن مصادرها، ان نيودلهي سوف تقوم قريباً بتقليص الحد الأدنى لسعر التصدير إلى 850 دولاراً للطن، بدلاً من 1200 دولار.

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وأشارت الوكالة، إلى أن الحكومة الهندية تدرس المُقترح بعد مناشدات من شركات قطاع الغذاء على إثر ارتفاع تكلفة شحنات التصدير مقارنة بدول أخرى مثل باكستان.



وفي نهاية آب الماضي، وسعت الهند - التي تمثل 40% من تجارة الأرز عالمياً - قيود تصدير هذه السلعة وفرضت حداً أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي، بعدما حظرت تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، وذلك بهدف السيطرة على الأسعار . وكالات

