بعد انخفاض أسعار الذهب محليا.. تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انخفاض سعر الأونصة اليوم الخميس لتصل إلى 1693 دولارا.



وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن سعر الذهب عالميا هو الاقل منذ عام وذلك لترقب زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى انعكس ذلك على أسعار الذهب محليا بواقع 50 قرشا



واضاف أن الإنخفاض الملحوظ على أسعار الذهب عالميا لم ينعكس بشكل ملحوظ على سعر الليرة محليا مبينا أنه بلغ سعر الليرة الانجليزي 285 دينار والليرة الرشادي 250.



ونوه إلى سبب محافظة الليرة على سعرها محليا وذلك لارتفاع الطلب والعمولة على السبائك الذهبية



وأوضح أن الطلب جيد جدا على المصوغات الذهبية حيث أنه ارتفع بنسبة 80% عن العام الماضي .



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